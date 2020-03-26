بريطانية عمرها 10 سنوات تصاب بكورونا دون أعراضه المعتادة

أظهر تقرير جديد أن فتاة بريطانية تبلغ من العمر 10 سنوات أصيبت بفيروس كورونا دون ظهور معظم الأعراض الرئيسية المرتبطة بالمرض.

وذكرت تقرير Plymouth Live reported أن الفتاة، وهي من بليموث، كان يشتبه في البداية أنها مصابة بالتهاب اللوزتين حيث كانت تشتكي من تقرحات في حلقها.

وذكر التقرير أنها عانت أيضا من تشنجات، واحمرار الجلد، وحمى شديدة، فضلا عن آلام “شديدة” في ساقيها وآلام في كامل الجسم.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا للفيروس، السعال الجاف ومشكلات أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، مثل صعوبة التنفس.

وبحسب التقرير، حذرت مدرسة الفتاة الآخرين بشأن حالتها المؤكدة في رسالة بعثت بها إلى الأولياء، قالت فيها: “من فضلكم راقبوا أطفالكم وأنفسكم بعناية لمعرفة الأعراض، ابقوا في المنزل وحافظوا على سلامتكم”.

المصدر: نيويورك بوست