بريطانية تواجه عقوبة السجن في دبي بسبب تعليق على فيسبوك

تواجه البريطانية لاله شرافيش، وهي أم تبلغ من العمر 55 عاما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عامين وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني بسبب تعليق نشرته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي وصفت فيه زوجها السابق بـ “الأحمق” وشبهت زوجته الجديدة بـ “الحصان”.

وتم اعتقال لاله شرافيش في إمارة دبي خلال رحلتها مع ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاما لحضور مراسم جنازة طليقها حيث اكتشفت أن هناك دعوى تقدم بها زوجها السابق وزوجته الجديدة وقد احتُجزت بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الصارمة في دبي.

وفي الوقت الذي سُمح لابنتها بالعودة إلى بريطانيا، منعت لاله شرافيش من مغادرة الإمارات العربية المتحدة بعد أن صودر جواز سفرها، وهو ما جعلها تعيش وضعا صعبا خاصة بعد أن أكد لها المحامون أنها قد تسجن لمدة تصل إلى عامين إضافة إلى دفع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني عندما تمثل أمام المحكمة.