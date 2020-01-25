امراة بريطانية تعثر على والدها بعد 38 عاما بسبب اقتراح صداقة على “فيس بوك”

عثرت امرأة بريطانية، تدعي كارين هاريس “56 عاما”، على والدها بعد 38 عاما من بحثها عنه، عن طريق الصدفة بسبب اقتراح صداقة على “فيس بوك”، بعد أعوام من الفراق.

وتخلى الوالدان عن الطفلة عندما كانت رضيعة، لتتبناها عائلة أخرى، لكنها بدأت البحث عن عائلتها الحقيقية بعد بلوغها 18 عاما، وطلبت مساعدة أخصائيين بيولوجيين، فعثرت على والدتها بعد 10 سنوات من البحث، لكن بقي مكان والدها لغزا كبيرا في حياتها.

لكن بشكل غريب ظهر اسم والدها، تريفور سيندين، كمقترح على “فيسبوك”. في البداية، لم تتوقع أنه والدها، لأنها بحثت لفترة طويلة عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعد الدخول إلى ملفه الشخصي، لاحظت تقاربا بين المعلومات التي حصلت عليها ومعلومات ملفه الشخصي، وفقا لموقع “سبوتنيك”.

أرسلت طلب الصداقة، واتصلت به، وأكدت له أنها ابنته، وتحدثوا يوميا لمدة شهرين تقريبا، والتقوا في الأسبوع الماضي، وقالت الأبنة في تصريح لها “أشعر بأنني مباركة بشكل لا يصدق بعد عثوري عليه الآن”.

و كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك تخطط لتوظيف ألف شخص في ​بريطانيا​، ليزيد عدد قوتها العاملة في البلاد، إلى أكثر من 4 آلاف بحلول نهاية 2020، وذلك من أجل تطوير المنتجات وسلامتها، حيث تواصل نمو أكبر مركز هندسي لها خارج الولايات المتحدة بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وتشمل خطة شركة التواصل الاجتماعي للنمو أيضًا توظيف المزيد من الأفراد لتطوير أدوات لتحديد وحذف المحتوى الضار من “فيس بوك” و”ماسنجر” و”​انستجرام​” و”واتس آب”.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت نائب رئيس فيس بوك لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا نيكولا مندلسون في مقابلة إن أكثر من نصف الوظائف الجديدة ستكون في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك هندسة البرمجيات وعلوم البيانات، وستكون الأدوار الأخرى في فريق “تكامل المجتمع”، الذي يصنع المنتجات لاكتشاف وإزالة المحتوى الضار من الأنظمة الأساسية مثل Facebook وMessenger وInstagram وWhatsApp.