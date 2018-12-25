بريطانية تجني آلاف الدولارات بفضل صورة مميزة للعائلة المالكة

كشفت امرأة التقطت صورة للأمير ويليام وزوجته كيت والأمير هاري وميغان في يوم عيد الميلاد، أنها جنت بفضل الصورة 40 ألف جنيه استرليني، أي أكثر من 50 ألف دولار تقريبا.

وكانت كارين أنفيل، البالغة من العمر 40 عاما، واحدة من المئات الذين تحدوا البرد لإلقاء نظرة على أفراد العائلة المالكة، وهم يسيرون إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينغهام بنورفولك، في 25 ديسمبر من العام الماضي.

وبعد صراخها لجذب الانتباه، تمكنت أنفيل من التقاط صورة للأميرين وشريكتيهما، وسرعان ما انتشرت الصورة في جميع أنحاء العالم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت أنفيل دخلا شهريا منتظما يتراوح بين 600 و6 آلاف جنيه استرليني (759 دولار إلى نحو 7600 دولار)، مشيرة إلى أنها حصلت على ما يكفي من المال لتسديد ديونها، وأخذ إجازة من عملها لمدة عام، كما أنها سارعت منذ البداية إلى شراء سرير لأنها كانت تنام على فراش على الأرض لمدة 18 شهرا.

ووصفت أنفيل التجربة بأنها “مثل الفوز باليانصيب”، مشيرة إلى أن الصورة كانت التغيير الأكبر لها في حياتها حيث كانت تذهب إلى التسوق من دون قلق بألا يكون لديها المال الكافي لاقتناء ما تريد.



وانتظرت أنفيل برفقة ابنتها راشيل خارج الكنيسة على أمل القاء نظرة على العائلة المالكة وهي في طريقها إلى هناك. وفيما كان المصورون من جميع أنحاء العالم “يتصارعون” للحصول على صورة لدوق ودوقة كامبريدج بصحبة الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين كانا مخطوبين حينها، تفوقت أنفيل على الجميع وحصلت على صورة مميزة وشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتلاقي انتشارا واسع النطاق، بحلول الساعة الخامسة مساء من ذلك اليوم، كما بيعت إلى عدة وسائل إعلام من مختلف الدول حول العالم من بينها اليابان والولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وإيطاليا.

واستطاعت أنفيل التقاط ملامح كيت (36 عاما)، والأمير هاري (34 عاما)، مبتسمين وهما يحدقان مباشرة في عدستها، وفي تلك الأثناء كان الأمير ويليام (36 عاما)، وميغان ماركل (37 عاما) ينظران إلى الجماهير الحاضرة في المكان مع ابتسامة عريضة على وجهيهما.

وفي تغريدة نشرتها في وقت سابق من هذا العام، قالت أنفيل إنها تحدثت إلى الأمير هاري عن الصورة عندما التقت به خلال جولة له في برمنغهام.

كما أوضحت أن بعض الأموال التي جنتها من الصورة خصصت لتعليم ابنتها.

المصدر: ديلي ميل