بريتني سبيرز تخضع لفحوصات نفسية

أعلنت النجمة الأميركية بريتني سبيرز في مدونة نشرتها عبر “إنستغرام” أنها تحتاج لقضاء بعض الوقت مع نفسها مستعينة باقتباس يقول” “فلتقع بحب الاعتناء بنفسك وعقلك وجسدك وروحك”. وذلك بُعيد خضوعها لفحوصات في مستشفى للصحة النفسية بحسب ما ورد بموقعي TMZ وPeople الأميركيين.

وعلى ما يبدو، فإنها تعاني من ألمٍ نفسي في التعامل مع مرض والدها “جايمي” المقرّب منها والذي لم تتحسن صحته رغم خضوعه لعملية ثانية في القولون.

وكانت “سبيرز” قد أعلنت في شهر يناير الماضي أنها ستلغي جميع حفلاتها الموسيقية وألغت التزاماتها المهنية، معلنة التراجع عن حفل كانت ستُحييه آنذاك لتكون مع أسرتها التي كانت تتوقع وفاة والدها بعيد إجراء عمليته الأولى في نوفمبر من العام الماضي.