بالفيديو.. مغنية تسقط عن المسرح وتواصل الغناء رغم كسر قدمها!

تعرضت المطربة الروسية كراسنويارسك أناستازيا فيشنفسكايا لموقف محرج ومؤلم على خشبة المسرح في حفل الأوركسترا بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وسقطت المغنية من على ارتفاع أمتار من المسرح، وتعرضت للكسر في القدم، إلا أنها استمرت في الغناء حتى انتهاء الأغنية.

ووقع الحادث في حفل استقبال المحافظ، عندما اقتربت الفنانة من حافة المسرح، لم تستطع الحفاظ على توازنها وسقطت في مكان الأوركسترا، واعتقد العديد من المشاهدين أنها فكرة المنظمين، ثم علموا بالحادث فيما بعد.

وقالت فيشنيفسكايا للقناة التلفزيونية “360” إنها لم تر حافة المسرح بسبب شدة الأضواء لذا سقطت، مشيرة إلى أنها كانت تغني الأغنية مباشرة ولم يكن لديها الوقت لتسجيل الصوت.

وأضافت المغنية الروسية أنها اضطرت لاستكمال عرضها رغم الألم الذي كانت تشعر به وقدمت عرضا قويا، لكنها طلبت إيقاف الإضاءة تمامًا في القاعة، وواصلت الغناء.