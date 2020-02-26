بالفيديو: مسنة تهبط من النافذة 8 طوابق هاربة من “سجن كورونا”

هربت امرأة في مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الصين، عن طريق نزولها ثمانية طوابق على واجهة المبنى الشاهق الذي تسكنه، وذلك بعد أن حبسها ابنها في غرفتها لمنعها من الهرب، والإصابة بفيروس كورونا.

وكانت السيدة البالغة من العمر 62 عامًا، والتي قيل إنها تعاني من اضطراب الانفصام في الشخصية، تحمل وعاءً من المكرونة سريعة التحضير في حقيبة عندما كانت تشق طريقها لأسفل.

ووفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مسؤولين محليين، فقد وصلت السيدة إلى الأرض بأمان، ولم تصب بأذى.

ووقع الحادث في مجمع سكنى في منطقة هوانغبى فى ووهان بعد ظهر الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة “تشوتيان أوربان” اليومية.

وتظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة في سترة خضراء وهي تنزل على طول الواجهة الخارجية لبرج سكني وفي يدها كيس بلاستيكي.

وشوهدت وهي تمسك بالحديد المتصل بشرفات البناية من الخارج بينما كانت تحركت ببطء على الواجهة.

وأشارت حسابات على الإنترنت إلى أن المرأة هربت من منزلها لشراء اللحوم، لكن المسؤولين المحليين نفوا ذلك.

وقال المسؤولون للصحفيين إن المرأة مصابة بالفصام، ورفضت تناول الدواء بسبب مرضها، مضيفين أنها تسللت من منزلها في 16 فبراير، وظلت مفقودة لمدة ثمانية أيام. وعندما عادت يوم الاثنين، قرر ابنها حبسها في غرفتها لمنعها من الهرب.

وقال أحد المسؤولين المحليين لموقع “ريد ستار نيوز” إن عمالا عند نقطة تفتيش أوقفوها، واتصلوا بابنها ثم تم نقلها إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، ومن ثم العودة إلى منزلها مع ابنها.

ويقال إن مفتشي نقطة التفتيش شاهدوا المرأة وهي تحمل كيسا بلاستيكيا يحتوي على قدر من المكرونة سريعة التحضير.

يذكر أن إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الوباء في بر الصين الرئيسي وصل إلى 2663 حالة حتى نهاية يوم الاثنين، بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس، 68 حالة وفاة جديدة، في حين سجلت عاصمته ووهان 56 وفاة.