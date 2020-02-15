بالفيديو.. قادت سياراتها ثملة فارتكبت حادثا “جنونيا”

رصد كاميرات المراقبة حادثا مروعا طارت فيها سيارة في الهواء بعدما اصطدمت بجزيرة وسط الطريق.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على موقعها الإلكتروني، السبت، بأن الحادثة وقعت في ولاية كاليفورنيا الأميركية فجر الخميس الماضي.

ويظهر الفيديو السيارة المسرعة، وهي من طراز “بي أم دبليو” قبل لحظات من اصطدامها بالجزيرة، ثم تحليقها في الهواء وسقوطها على الأرض.

وخلال الاصطدام، قذفت السيارة بصخرة كبيرة من الجزيرة اصطدمت بسيارة كانت مركونة بالقرب من المكان.

وقالت السلطات الأميركية إن السيارة كانت تسير بسرعة 160 كلم في الساعة داخل منطقة سكنية.

واتضح أن السائقة كانت تحت تأثير الكحول عندما وقع الحادث، ولحسن الحظ لم تصب بأذى، بحسب الصحيفة.

وقالت مارسيلا أوفال (27 عاما) إنها خرجت من السيارة بعد الحادث وكأن شيئا لم يحدث.

وأظهرت صور التقطت بعيد الحادث تحطم مقدمة سيارة أوفال وتضرر عدد آخر من السيارات في المنطقة.

لكن الاصطدام بالسيارات أحدث دويا قويا، ظنه بعض السكان انفجارا.

وأوقفت الشرطة الأميركية السيدة للاشتباه بقيادتها المركبة تحت تأثير الكحول.