فبراير 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالفيديو: فتاة روسية تنجو من الموت بأعجوبة!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بالفيديو: فتاة روسية تنجو من الموت بأعجوبة!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق نجاة فتاة روسية من الموت بأعجوبة.
وتم تصوير الفيديو في بلدة آزوف التابعة لمدينة روستوف غربي روسيا.

وظهرت في الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق، قبل أن تفقد توازنها وتسقط أرضا في نفس وقت مرور حافلة.

ومرت عجلات الحافلة على بعد سنتميترات قليلة للغاية من رأس الفتاة المستلقية على الأرض، لتنجو جمجمتها من التهشم.

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