بالفيديو.. صراخها أنقذها بعد “سقوط مروع”

كانت تسير، كالمعتاد، مثل آخرين قرب جرف صخري، لكن ولسبب ما سقطت ووقعت أسفل الجرف الصخري على الشاطئ بمدينة أميركية.

لكن المرأة لم تستسلم للحادثة التي وقعت لها، وراحت تصرخ بأعلى صوتها في طلب النجدة، بحسب تقرير أوردته شبكة “سي أن أن”، الأميركية، الاثنين.

وقالت الشبكة إن السيدة، وهي في منتصف الثلاثينيات من عمرها، كانت تسير على الممشى المخصص للأفراد قرب الجرف الصخري في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في ساعة مبكرة صباح الجمعة.

وسقطت المرأة من ارتفاع 60 مترا، دون أن يعرف السبب بحسب الشرطة، ليستقر جسدها المثخن بالجروح في أسفل الجرف الصخري، المطل على مياه المحيط الهادئ.

وتبين أن صرخاتها التي أطلقتها في المكان، كانت سببا في خروجها من المحنة، التي وقعت فيها.

وقالت الشرطة الأميركية إنها تلقت بلاغات من أشخاص سمعوا امرأة “تصرخ” طالبة النجدة.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر عملية إخلاء المرأة المصابة من أسفل الجرف الصخري، عبر طائرة مروحية.

وذكرت الشرطة أن المرأة أصيبت بجروح، وقد تم نقلها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

Yesterday, @LMTLASD Deputies responded to a call just north of the light tower in the city of Rancho Palos Verdes after cries for help were heard. Along with LA County Fire, Air 5 responded and repelled down to the rocky bottom and rescued the victim.#SheriffV pic.twitter.com/eLxpF4ZPvw

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) December 29, 2019