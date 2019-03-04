بالفيديو… شجار بالأيدي بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون!!

يبدو أن الصراع بين الدوقتين بدأ يخرج إلى الإعلام بشكل واضحٍ على الرغم من الجهود الحثيثة لإخفائه، إذ أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لشجار بالأيدي وسحل وشد شعر في القصر، بين دوقة ساسكس وكامبريدج، كما تظهر صور التقطتها المصورة أليسون جاكسون.

ويظهر المشهد المصور بالفيديو بأن “ميغان ماركل” هي الرابحة في المعركة، كما أنها أكثر شراسة وعدوانية من نظيرتها دوقة كامبريدج” كيت ميدلتون”.

لكن هل هذا صحيح؟!

قامت بتصوير الفيديو المصورة أليسون جاكسون وهي تشتهر بإنتاج صور ملكية مقلدة تعتمد على أفراد يشبهون العائلة المالكة.

وكانت قد أشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى زيف هذا الفيديو، وبأنه يجسد بشكل مبالغ فيه ما تتناقله وسائل إعلام بريطانية مختلفة بشأن خلافات محتدمة بين الدوقتين.