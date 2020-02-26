فبراير 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالفيديو: ديانا كرزون تعلن خطوبتها من اعلامي شهير

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فى :شؤون المرأة
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بالفيديو: ديانا كرزون تعلن خطوبتها من اعلامي شهير

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرازون موعد عقد قرانها، على إعلامي شهير، وذلك بعد الأنباء، التي ترددت مؤخرا حوار ارتباطها.
وقال موقع “في الفن”، إن كرزون، قالت، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الإذاعات الأردنية، أن عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، سيكون يوم الجمعة المقبل.

وقالت الفنانة الأردنية، إنها كانت قد قررت الإعلان عن الأمر بعد عقد القران، مضيفة: “لكن مع تسريب الخبر من الكثير من المحبين، لم تجد مفرا من أن تعلن عنه الآن”.

وأضاف العمري، خلال مشاركته في، المقابلة، التي بثتها إذاعة “أردنية نيوز”: “أنت شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي، ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي”.

وتابع: “أنتي حد مختلف، ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك، وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك: الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير”، بينما ردت ديانا كرزون: “إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي”.

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