بالفيديو: تعلمي تقشير الثوم بثوانٍ وتفادي رائحته على اليدين

لسنواتٍ عديدة ظل الكثيرون يقشرون الثوم بطريقة خاطئة، فتداولت مواقع تواصل اجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يظهر طريقة سهلة وسريعة لتقشير الثوم تساعد على تفادي الرائحة التي تعلق في اليدين ويصفها البعض بالكريهة.

وأظهر الفيديو سيدة تقوم بغرس رأس السكين في كل فص ثم سحبه من بين الفصوص الأخرى.

وبمجرد غرس السكين في فص الثوم والسحب إلى الخارج بلطف، ينسلُ بشكل سلس، وبدون القشرة التي تتطلب إزالتها جهدا في العادة.

شاهدي الفيديو وتعرف على الطرق العديدة لتقشير الثوم: