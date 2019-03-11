بالصور: وزيرة ألمانية تجمع القمامة من المنازل

احتفلت وزيرة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب الألمانية، فرانزيسكا جيفى، باليوم العالمي للمرأة بطريقة مختلفة.

وقامت الوزيرة الألماية، بجمع القمامة من المنازل وهي ترتدي زي عمال شركات النظافة، إذ استقلت أحد السيارات التابعة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنين الألمان بها.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة 2019 International women’s Day ، قد تصدر مؤشرات محرك البحث الأشهر عالميًا جوجل، كما احتفل جوجل به على طريقته الخاصة، و وضع لوجو خاص بالمرأة في صدارة محرك البحث.