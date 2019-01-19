بالصور: هيفا وهبي تفاجئ متابعيها بلون شعرها الزهري

حديث الوسط الفني اليوم هو لون شعر الفنانة هيفا وهبة الجديد الذي صدمت به جمهورها. فنشرت النجمة على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها بلوك جديد بعدما بدلت لون شعرها وحولته الى الزهري الفاتح.

وتجرأت هيفا وهبي أن تتخلى عن لون شعرها السابق بعدما اعتمدت اللون البني الداكن لفترة طويلة، كما كانت قد اعتمدت اللون الأحمر أثناء تصويرها مسلسل “كلام على ورق” وأيضا اللون الأسود في انطلاقتها الفنية.

وعلقت هيفا على إحدى صورها قائلة: “دائما أنظروا الى الجانب الوردي من حياتكم”.