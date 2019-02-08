بالصور: لم تغسل شعرها ولم تقصّه منذ 20 عاماً

قد يكون من الصعب على أي إنسان ألا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة بريطانية تحدت هذه القاعدة، ولم تكتف بعدم غسل شعرها لمدة 20 عاما، بل لم تقصه أيضا.

ويبلغ طول شعر فرانكي كلوني (32 عاما)، وهي فنانة من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، حوالي مترين، وفق ما ذكر موقع “أودتي سنترال”، مؤكدا أنها تكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه.

وبدأت كلوني في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سبباً في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.

وعانت كلوني في الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسل شعرها من الحكة في فروة الرأس، وكان شعرها دهنيا جدا، لكنها تخلصت من كل هذه المشكلات مع الوقت.

وقالت كلوني إن فكرة إطالة شعرها وعدم غسله طيلة هذه الفترة كانت فكرة أحد أصدقاء والدتها، وأضافت: “يعتقد الناس أني أستغرق وقتا طويلا في تصفيفه، لكن هذا غير صحيح. لقد اعتدت على ذلك”.

وأكدت كلوني أنها لا تستخدم أي منتجات من أجل تسهيل أو تقوية شعرها، وقالت: ” كل ما أقوم به هو تمشيطه فقط. أفعل ذلك كل يوم”.

وتلجأ كلوني إلى تجديل شعرها من أجل تقصيره وتسهيل حركتها، لكن هذا التجديل قد يستغرق وقتا من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، ولا بد أن يساعدها على إتمامه أحد الأصدقاء.