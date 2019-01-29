بالصور: سيلين ديون تلفت الأنظار في باريس رغم ظهور علامات الكبر عليها

في الاونة الاخيرة، أثارت النجمة العالمية سيلين ديون، التي تبلغ 50 عاماً، جدلًا واسعًا وبلبلة بعد صورها الجديدة التي انتشرت، حيث ظهرت عليها بوضوح علامات الكبر.

وقد أطلت ديون بأزياء غريبة جداً من Alexandre Vauthier، لافتة الأنظار إليها، خلال مشاركتها في Folies Bergere Music Hall في باريس.

واختارت النجمة العالمية ارتداء “جمبسوت” أسود بتصميم مميز وغير مألوف من توقيع دار Alexandre Vauthier وهو واسع من الأسفل مع أكمام منفوشة، وتطريزات فضية على شكل نجوم على الكتف، مع فتحة واسعة على شكل v عند منطقة الصدر، اخفت جزءاً منه بشيفون باللون البني والاسود.

وأكملت اطلالتها بقبعة صغيرة سوداء اللون على رأسها يتدلى منها القماش الشبك، ووضعت نظارات شمسية صغيرة وبيضاء اللون، مع حذاء أسود واكسسوار فضي بقدمها.

يذكر ان سيلين حضرت برفقة حبيبها الجديد الراقص بيبي مينوز في فعاليات أسبوع الموضة في باريس. ويشار الى ان ثمن التصميم بلغ حوالي 9,513 دولاراً أميركياً.