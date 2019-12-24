بالصور: تسريحة شجرة الكريسماس تجتاح انستغرام

اقتربت احتفالات الكريسماس وبدأ الجميع فى التجهيزات الخاصة بهذا اليوم المميز أهمها تزيين شجرة الكريسماس وتنسيق الأزياء، والآن حان وقت الإبداع فى تسريحة الشعر والمكياج الخاصة بهذا اليوم وبالطبع لا يوجد أفضل من موقع انستجرام لاختيار أفضل الإطلالات.

لكن يبدو أن هناك تريند جديد للاحتفال بعيد الكريسماس انتشر الفترة الأخيرة وهو تزيين الشعر بزينة الكريسماس لتبدو مثل شجرة عيد الميلاد.

جاءت تسريحات الشعر مختلفة ومتنوعة فاستخدمت بعض الفتيات إضاءة حقيقية فيما استخدمت أخريات زينة شجرة الكريسماس، وقامت فتيات بتزيين شعرهن بلونه الطبيعى فيما اختارت أخريات منح الشعر اللون الأخضر.

الجدير بالذكر أن هذا الاتجاه كان شائعاً فى أوقات السبعينيات أيضاً فكانت الفتيات ترفعن الشعرلأعلى في شكل شجرة الكريسماس المميز وتزينه بالكامل.

ويبدو أن اتجاهات الاحتفال بالكريسماس في تطورمستمر ففى العام الماضى كان التريند الأقوى للاحتفال هو أزياء مستوحاة من شجرة الكريسماس أيضاً.