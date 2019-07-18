بالصور: بيونسيه تجذب الأنظار بفستان ذهبي جريء

من يتابع أخبار الفنانة العالمية بيونسيه، سيعلم أنها ليست “ملكة” الغناء فحسب، وإنما أيضاً “ملكة” الأزياء، خاصة في إطلالتها الأخيرة التي جذبت أنظار العديد.

وتعاون مصمم الأزياء الفيتنامي، نغوين كونغ تري للمرة الأولى، مع فريق بيونسيه، إذ طلبت النجمة العالمية أن يكون لون فستانها ذهبي داكن اللون خلال مناسبة العرض الأول لفيلمها “The Lion King”.

وبمجرد ما أن تلقى المصمم الفيتنامي طلب بيونسيه، كان الفيلم “The Lion King”، أي “الأسد الملك”، مصدر إلهام كبير له، حيث قال “تعتبر نالا ملكة برية”. وتبعاً لذلك، يجعلها الفستان تبدو وكأنها “آلهة برية ساحرة”.

ولم يلتق المصمم بالفنانة العالمية حتى الآن، ولكنه قدم العديد من الخيارات بأقمشة وألوان مختلفة. وأخيراً، وقع الاختيار على هذا الفستان الذي استغرق تصميمه 72 ساعة، وبمساعدة 3 حرفيين.