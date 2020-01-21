بالصور.. أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة ترسم بفمها

ترسم الفتاة الأفغانية، ربابة محمدي، التي تعاني من شلل في الذراعين والساقين، لوحات فنية، باستخدام الفرشاة بفمها.



تقول محمدي (20 عاماً) إنها تأثرت من زهرة شاهدتها على التلفاز عندما كانت صغيرة وبدأت بالرسم حينها.

خلص باحثون عكفوا ست سنوات على دراسة لوحة نادرة رسمها الفنان فنسنت فان غوخ لنفسه إلى أنها أصلية بريشة العبقري الهولندي…

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وأضافت أنها لم تتلق التعليم أبداً في حياتها، مبينةً أنها رسمت 250 لوحة فنية حتى اليوم، حيث تقوم بإعالة أسرتها من خلال بيع لوحاتها.

وأضافت محمدي أنها تعطي دروساً في الرسم لـ25 شخصاً تقريباً، بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أنها تحب الرسم كثيراً، وأن إعاقتها لم تمنعها من الفن. ودعت كل ذوي الاحتياجات الخاصة لأن لا يتخلوا عن طموحاتهم، مؤكدةً أنهم سيحققون ما يرغبون به بالعمل والمثابرة.