بالصورة..ممرضة تشعل مواقع التواصل بملاحظة مرعبة كتبتها لطالب

يمكن لسوء التفاهم أن يخلق قصصا طريفة أثناء السفر، لكنه ليس مضحكا عندما يحدث داخل مستشفى.

حيث دخل طالب دولي إلى مستشفى في الصين وأصبح تحت رعاية ممرضة لا تتحدث اللغة الإنجليزية، وحتى تتأكد من حصوله على المعلومات الطبية اللازمة، لجأت إلى كتابة الملاحظات وبعض الرسومات المخيفة.



تم نشر ملاحظة مرعبة عبر موقع “رديت”، وسرعان ما أثارت جنون مستخدمي الإنترنت.

كانت الممرضة تقصد بملاحظتها أن المريض سيخضع إلى عملية جراحية في الغد وعبرت عنها باستخدام سكين، ولا يمكنه تناول الطعام أو الماء بعد الساعة العاشرة مساء، ورسمت طبقا وصنبورا بجانب كلمة “No”.



لكن استخدامها للسكين أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين، وبدءوا يشرحون الملاحظة بطرق طريفة، منها “توقف عن الطعام والشراب أو سنقوم بقتلك غدا”، “إذا لم تأكل الطعام وتنظف الكوب فاعتبر نفسك في عداد الموتى غدا”.انتهى