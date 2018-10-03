أكتوبر 03, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

(بالصورة) ماذا فعل طبيب الأسنان ليلتقط صورة مع غادة عبد الرازق

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فى :شؤون المرأة
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(بالصورة) ماذا فعل طبيب الأسنان ليلتقط صورة مع غادة عبد الرازق

اثارت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ موجة من الضحك بين متابعيها بسبب الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي والتي ظهرت فيها مع طبيب أسنانها الذي لفت أنظار الجميع بخفة دمه.

عبد الرازق بدت في الصورة الى جانب طبيبها الذي تعمد أن يقف على كرسي بلاستيكي اثناء التقاط الصور كي لا يبدو قصير القامة أمام عبد الرازق، مما اثار ضحك المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم على الصور واثنى اغلبهم على خفة دم الطبيب.

عبد الرازق علقت على الصور التي نشرتها من العيادة بالتالي: ‘شكراً دكتور مجد ناجي على ابتسامتي الجديدة، وأنا متأسفة عن كوني أقصر منك’.

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