بالصورة: فستان أحلام الشفاف يتطاير… فهل كان ذلك عمداً؟

أذهلت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها بإطلالة جديدة مميزة لها. ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صوراً التقطت لها أثناء الإجازة التي تمضيها في موناكو في فرنسا.

وظهرت فيها مرتدية فستاناً شفافاً مع بطانة طويلة مزيناً برسوم ثمار الأناناس محدثة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وبدت في إحدى الصور وهي تجلس على درج وفي أخرى وهي تقف فيما يتطاير فستانها.

وتساءل الكثيرون عما إذا فعلت ذلك عمداً من أجل جلسة التصوير أم أن الهواء فاجأها ورفع ملابسها وأربكها.

ووصل عدد الذين أبدوا إعجابهم باللوك إلى أكثر من 51 ألفاً. وتعليقاً على الصور كتبت أحلام: “مساء الجمال عليكم من بلد الجمال موناكو فرنسا. ممكن تكتبوا لي تحت هذا البوست أجمل مقطع من أغنية “يلازمني خيالك” تحبونه ويعني لكم؟”.

ويشار إلى أن الفنانة نشرت عبر الحساب نفسه فيديو روجت من خلاله للحفل الذي تعتزم إقامته في السعودية قريباً.

وعلقت: “يا جمالك يا سودة عسير ويا جمال أهلك الطيبين الكرام. احنا فوق في موسم السودة وأنا بنت زايد معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي قريباً”.