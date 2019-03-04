بالصورة .. إليسا بعد خضوعها لجراحة

نشرت المغنية اللبنانية إليسا، صورة عبر حسابها في موقع “تويتر” ويبدو عليها علامات التعب بعد خضوعها لجراحة في أحدى مستشفيات بروكسل.

وجمعت الصورة المطربة اللبنانية مع صديقتها، بعد عملية العلاج للشفاء من مرض سرطان الثدي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة اللبناني، غسان حاصباني، عن تعيين إليسا كسفيرة للحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي، وذلك تزامنا مع إطلاقه الحملة الوطنية للتوعية عن سرطان الثدي للعام 2018 في حرش بيروت.

ونشرت إليسا على حسابها على إنستغرام صورة أرفقتها بتعليق جاء فيه: “النصر بعد القتال! لقد تعافيت لقد حاربت المرض وانتصرت”.

يذكر أن إليسا صدمت معجبيها بإصابتها بسرطان الثدي، في كليب أغنيتها “إلى كل اللي بيبحبوني”، من ألبومها الغنائي الجديد، والتي طرحتها في شهر أغسطس.