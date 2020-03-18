باربي الحقيقية تقول: لا اصلح للحياة الاجتماعية

تعيش الروسية أنجليكا كينوفا، البالغة من العمر 26 عاماً، حياة الدمية “باربي” الشهيرة بتفاصيلها كافة.

ووضع والدا الشابة الجميلة نظاماً غذائياً صارماً لها منذ الطفولة، كما حرماها من أيّ تجارب للفتيات اللواتي في مثل عمرها، حتى أنها لا تخرج مع أصدقائها إلا بوجود والدتها.

وتصف أنجليكا نفسها بأنها لا تصلح للحياة الاجتماعية. وأضافت أنّها تريد أن تصبح عارضة لمجلة “بلاي بوي” يوماً ما، وأن تتحرّر من قيود عائلتها.

وتتمتع أنجليكا بجسد متناسق وعيون واسعة، ما يجعلها تُشبه باربي كثيراً، في الوقت الذي ترتدي ملابس الدمية الشهيرة منذ طفولتها.

وتؤكد أنجليكا أنها لم تُجرِ أيّ عملية تجميل، بل هي تعيش كدمية “باربي” منذ ولادتها.

يُذكر أنّ أنجليكا أصبحت منافسة قوية لعارضة الأزياء الأوكرانية “فاليريا” التي تُشبه “باربي” أيضاً.