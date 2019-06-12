صحيفة بريطانية: ايرلنديات يسبحن “عاريات” من أجل هدف نبيل

نساء عولجن من السرطان في إيرلندا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ان نحو 1800 إمراة في إيرلندا قمن بالتعري في خطوة جريئة للمشاركة في سباق Strip and Dip للسباحة في البحر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها أول امس، أن النساء تعرين بهدف تسجيل رقم قياسي جديد للمشاركة بهذه التظاهرة بهدف جمع الأموال لصالح جمعية خيرية لعلاج السرطان، حيث انضم لهذه التظاهرة الخيرية النساء اللواتي عولجن من مرض السرطان وأخريات لا زلن يكافحن هذا المرض الخبيث، بالإضافة لأقاربهن وأصدقائهن، اللاتي انضممن أيضا لدعم المشاركات.

وتمكنت جمعية مكافحة السرطان الخيرية من جمع أكثر 700 ألف يورو، من مساهمات المشاركات بالتظاهرة، لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان.

وأوضحت الصحيفة ان” كل امرأة جاءت إلى الشاطئ تحمل قصة مرض خاصة، حيث أظهرت العديد من النساء آثار العمليات الجراحية الناجحة والندوب التي تذكرهن بأنهن الآن بأمان”.

وأشارت المشاركات إلى أن النساء تجردن من ملابسهن، بهدف لفت الانتباه إلى هذا المرض الخبيث، وليس من أجل التعري الجسدي، وأكدت أنهن يجمعن الأموال لأهداف سامية .