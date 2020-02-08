انتزعت تعويضا ماليا بسبب كيس ذرة “محشور”

ترجمات – أبوظبي استطاعت شابة أن تنتزع تعويضا من شركة مشرفة على آلات البيع، لكن الطريف في الأمر هو أنها قدمت شكواها بسبب ضياع جنيه إسترليني واحد فقط.

وحاولت البريطانية صوفيا غاد، أن تشتري كيسا صغيرا من رقائق الذرة “تشيبس” بجنيه إسترليني، وحين كان المنتج بصدد النزول إلى الأسفل حتى تتسلمه، علق وسط الآلة.

وعندما وجدت الزبونة أنها لم تتسلم كيس الرقائق، فيما لم تقم الآلة بإعادة الجنيه الإسترليني، قررت صوفيا أن تكتب شكوى إلى الشركة.

وبعد فترة قصيرة، حصلت على رد من الشركة يعتذر عن الإزعاج الحاصل، وجاءت ورقة الرسالة مصحوبة بقطعة نقدية جرى لصقها بشريط لاصق.

لكن رغم ذلك، قالت صوفيا إن الشركة لم تتعامل بلطف كبير، بخلاف الشركات التي ترسل بطاقات هدايا في مثل هذه الحالات.

وأشاد معلقون بالشابة، قائلين إنها “قدمت مثالا للإنسان الذي يتمسك بحقوقه مهما كان المبلغ الضائع زهيدا”.

وقالت صوفيا إن الأمور لم تقف عند هذا الحد، لأنها بعد أسبوعين، أرادت أن تشتري كيسا آخر من الآلة فحصلت على كيسين اثنين، وهذا الأمر جعلها تنظر إلى الأمر بمثابة عدالة.