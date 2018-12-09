انتحرت هرباُ من “الاغتصاب الجماعي”

انتحرت سيدة مصرية بالقفز من الطابق الرابع، هربًا من تعرضها للاغتصاب على يد 6 أشخاص.

وتلقت مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة “السيدة زينب” مفاده سقوط سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا من فوق منزل ووفاتها بعد وصولها للمستشفى متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات.

وكشفت التحقيقات أن شابًا اتفق مع الضحية على إقامة علاقة جنسية معها، وعندما وصلت إلى شقته فوجئت بوجود 5 أشخاص معه.

وبحسب التحقيقات، نشبت بين الطرفين مشادة كلامية، قفزت على إثرها السيدة من الطابق الرابع.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الرئيس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.