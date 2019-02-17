ام تتفنن في تعذيب رضيعتها لهذا السبب

أعلنت السلطات الأمنية في تركيا، القبض على امرأة تدعى إليف كاي، من إسطنبول، تفننت في تعذيب طفلتها البالغة من العمر 18 شهرا.

وقالت شبكة ‘سي إن إن’، إن المرأة اعترفت بتعذيب طفلتها مرة بكسر جمجمتها، وتارة بحقنها بمادة تنظيف مبيضة، وتارة أخرى بحقنها بسائل صابوني في أجزاء مختلفة من جسدها.

وبررت الأم فعلتها، بأنها: ‘لم أستطع أن أحبها، وفعلت ذلك بهدف قتلها’.

وفور بلوغ الطفلة شهرا من عمرها، بدأ الدم يسيل من أذنيها وأسفل بطنها، ما دفع والدها إلى التنقل بها من مشفى لآخر.

وحامت الشكوك حول الأم، وفي المرة الأخيرة التي دخلت فيها الطفلة للمستشفى، تم منع الأم من مرافقتها، وبدأت صحة الطفلة في التحسن.

واعترفت الأم عند المواجهة بما فعلته مع ابنتها، لتقوم الشرطة التركية بإيداعها السجن.