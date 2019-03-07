امرأة تقتل مغتصبها في الهند

قتلت امرأة هندية تعرضت للاغتصاب وأُضرمت فيها النيران مغتصبها بسحبه إلى ألسنة اللهب، بحسب ما أعلنت عنه الشرطة اليوم الأربعاء.

واستطاعت المرأة النجاة من الحادث لكنها تعرضت لحروق في وجهها ويديها فيما توفي الرجل في المستشفى متأثرا بحروقه.

وقالت الأرملة التي تبلغ 35 عاما للشرطة إن الرجل البالغ 42 عاما هاجمها واغتصبها في منزلها الواقع في كولكاتا شرق الهند الاثنين عندما كانت ابنتاها خارج المنزل.

وقال الشرطي ساجال كانتي بيسواس نقلا عن إفادة المرأة “بعد ذلك، صب عليها الكيروسين وأشعل النار”.

وللهند سجل قاتم للعنف الجنسي وأبرز تلك الحوادث الاغتصاب الجماعي لشابة في حافلة في نيودلهي في العام 2012 وقتلها.

وفي المعدل، جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة اغتصاب كل يوم في العام 2016، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

وغالبا ما يتم تهديد الضحايا من قبل المغتصبين للإحجام عن الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب للسلطات.

ويقول خبراء إن تباطؤ القضاء وتقاعس الشرطة يثنيان أيضا الضحايا عن الإبلاغ.