امرأة تقتل طفلتها بحبوب مخدرة {صورة}

أقدمت سيدة مصرية على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق طفلتها، حين وضعت لها حبوبًا مخدرة في العصير؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

البداية جاءت بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من سيدة تعمل صيدلانية، بوفاة طفلتها وعمرها 5 سنوات، بشكل مفاجئ.

وبانتقال أجهزة الأمن لمكان الواقعة عثر على الطفلة ملقاة على ظهرها وقد فارقت الحياة، وبسؤال والدتها قالت إنها تناولت حبوبًا طبية بطريق الخطأ.

لكن التحقيقات كشفت أن الأم تخلصت من طفلتها متعمدة، بعد خضوعها لتحقيقات متواصلة أمام أجهزة الأمن.

وقالت الأم، وهي منهارة، إنها تتعاطى أقراص “الفيل الأزرق” حتى تتخلص من مشاكلها مع طليقها وعقب تناولها العقاقير قررت أن تقتل طفلتها، فوضعت لها أقراصًا مخدرة في العصير، ثم دخلت في غيبوية وعندما فاقت اكتشفت وفاة طفلتها.