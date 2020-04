امرأة تستيقظ في واقعة مريبة بعد اعتقاد الأطباء بأنها ماتت!

أفادت تقارير بأن امرأة “أُعلن عن وفاتها”، أحدثت مفاجأة كبيرة باستيقاظها في كيس الجثة بعد نقلها إلى المشرحة.

واعتُقد أن غلاديس رودريغيز دي دوارتي، ماتت في عيادة خاصة في كورونيل أوفيدو، باراغواي.

ولاحظ العاملون في دار الجنازة أن المرأة البالغة من العمر نحو 46 عاما، ما تزال على قيد الحياة بينما كانت مستلقية في المشرحة، حسبما ذكرت صحيفة ABC Color في باراغواي.

Woman wakes up in body bag at funeral home after doctors believed she was dead https://t.co/rtcJ1rt8qG

— The Sun (@TheSun_NI) April 15, 2020