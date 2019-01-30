اليك هذه الوصفات لبشرة أكثر امتلاءً

إذا كنت تعانين من وجه نحيف وخدود مترهّلة، سنقدم لك في ما يلي وصفات طبيعية سهلة وسريعة لتسمين الخدود ولوجه أكثر امتلاءً، وهكذا تحصلين على إطلالة أكثر شباباً وحيويةً.

وصفة الألوفيرا

قومي باستخلاص الجل الموجود داخل أوراق نبتة الألوفيرا، من ثم دلكي به خدودك وبشرة وجهك لمدة عشر دقائق، وذلك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. وبعد مرور عشر دقائق، شطفي وجهك بالماء البارد. طبقي هذه الوصفة مرتين في اليوم، فالألوفير غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مرونة الجلد وعملية إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يكسبك وجهاً ممتلئاً ومظهراً أكثر شباباً وحيوية.

وصفة زبدة الشيا

افركي خديك بزبدة الشيا، من خلال حركات دائرية هادئة من الأسفل الى الأعلى، وذلك لمدة عشر دقائق. من ثم، دعي زبدة الشيا على خديك لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد. وللحصول على نتائج أفضل طبقي هذه الوصفات مرات عدة في اليوم، إذ إن زبدة الشيا تحتوي على الفيتامين E، والأحماض الدهنية التي تعمل على شد البشرة وجعل الخدين أكثر امتلاءً.

وصفة البابايا والعسل

اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والبابايا المهروسة. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك، لا سيما منطقة الخدود. اتركي الخليط مدة عشر دقائق، بعدها شطفي وجهك بالماء الفاتر. كرري هذه الوصفة يومياً، فهي ستشد بشرة وجهك وترطبها وتجعل خديك أسمن وأكثر امتلاءً.