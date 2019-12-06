اليسا تمارس مهنة جديدة بعيداً عن الفن

تستعد المطربة اللبنانية، إليسا، لممارسة مهنة جديدة تتمثل بمشاركتها في إعداد وتحرير عدد جديد من صحيفة “النهار” اللبنانية.

وشاركت إليسا مقطعا مصورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”، قالت فيه: “أنا وصحيفة “النهار” نعمل سويا على عدد مميز، عدد إنساني، عدد حقيقي، نزرع الأمل .. الآن شاركوا قصصكم وابعتوها أينما كنتم ومن كل العالم العربي”، بحسب “سبوتنك”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تمارس فيها إليسا المهنة الصحفية، إذ شغلت من قبل منصب رئيس تحرير مجلة “جمالك” في عدد وحيد عام 2013، وأعربت وقتها عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة.