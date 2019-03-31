الهام شاهين عن زيارتها للعراق: استقبلوني بطريقة فاقت الخيال

اشادت الفنانة المصرية إلهام شاهين، باستقبال العراقيين لها خلال زيارتها الى العراق ومحافظة بابل بالتحديد، مبينة بأنه استقبال فاق الخيال.

وزارت الفنانة الهام شاهين ضريح الإمام موسى الكاظم (ع) بمناسبة ذكرى استشهاده على هامش زيارتها إلى العراق بمناسبة تكريمها في مهرجان بابل للثقافة والفنون حيث حصلت على تكريمها من وزير الثقافة العراقي.

وقالت الممثلة المصرية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” أنها “ذهبت لرؤية حداثق بابل المعلقة وللاسف وجدت الكثير من الاثار في المدينة مدمرة”، مؤكدة على “اهمية الحفاظ على التراث والحضارة”.

وأكدت شاهين، ان “استقبال الجمهور لها كان اكثر من رائع وفاق الخيال، حيث حظيت بتفاعل وترحيب كبيرين”، مشيرة إلى أنها “حملت العلم العراقي تقديراً للجمهور الذي احتشد لاستقبالها وسعدوا بها بعد رفع العلم العراقي على المسرح من جانبها”

وأوضحت، انه :بعد انتهاء الحفل سألت الموجودين عن وجهتهم فأخبروها بأنهم ذاهبون للضريح فقررت تغير ملابسها وارتداء طرحه وبنطلون من أجل الذهاب معهم ومشاركة العراقيين هذه المناسبة”، مؤكدة على انها “جميعها أماكن دينية”.