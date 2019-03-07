منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في العالم

أكد الاتحاد البرلماني الدولي، أن النساء يشكلن نحو ربع عدد النواب في البرلمانات في أنحاء العالم، بعد مزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين عام 2018.

ويرصد الاتحاد، الذي تأسس عام 1889 ليكون واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم، منذ عقود عدد النساء اللواتي ينتخبن في البرلمانات الوطنية.

وحسب بيانات أحدث تقارير الاتحاد، ففي عام 1995 لم تتعد نسبة النساء في برلمانات العالم 11.3 %، وارتفعت عام 2008 إلى 18.3%، ووصلت إلى 24.3 % العام الماضي.

ودعا الاتحاد الدولي، الذي يضم 178 مجلسا تشريعيا، الدول إلى مضاعفة جهودها في المساواة بين الجنسين من خلال استخدام تكتيكات بينها تخصيص الحصص بشكل دقيق.

وقال إن “قاعدة الثلاثين في المئة، التي تحدد أدنى مستوى مسموح به من التمثيل النسوي في أي برلمان معين، أثبتت فعاليتها كخطوة أولى عندما طبقت في أجزاء من أمريكا اللاتينية في القرن الماضي”.

واشتمل أحدث تقرير للاتحاد على بيانات الانتخابات في 50 بلدا، العام الماضي، وسلط الضوء على النتائج التاريخية في انتخابات نوفمبر الماضي في الولايات المتحدة.

ولا تزال الأمريكتان وأوروبا تقودان الطريق في التمثيل النسائي في البرلمان، بينما يحتل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبة متدنية في القائمة.