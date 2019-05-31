النساء غير المتزوجات هن الأكثر سعادة

قال خبير في السعادة إن المرأة غير المتزوجة والتي ليس لديها أطفال، هي الأسعد.

وأكد الخبير، بول دولان، أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد، إن النساء غير المتزوجات اللواتي بلا أطفال، من المرجح أن يعيشن في صحة أفضل من غيرهن، حسب “إندبندنت”.

وتابع دولان أن مستويات السعادة غير مرتبطة بالأمور التقليدية للنجاح.

وأكد دولان أن الرجال يستفيدون كثيرا من الزواج على عكس المرأة حيث يصبحون أكثر هدوءا.

وقال بولان إن النساء المتزوجات أبلغن عن مستويات سعادة عالية إذا كن ينمن في غرف منفصلة عن أزواجهن.

وردت سيدات متزوجات عن مدى شعورهن بالسعادة في غياب أزواجهن بالتأكيد أن “الحياة بائسة جدا”.