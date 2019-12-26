النائبة المصرية مطلقة النار من شرفتها.. تسلم السلاح وتعتذر

اعتذرت النائبة المصرية، نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، صاحبة واقعة إطلاق النار من شرفتها في عرس ابنتها، عن الواقعة وسلمت السلاح الذي استخدمته للجهات الأمنية، حيث تم إبلاغها بإلغاء ترخيص السلاح.



وقالت النائبة المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”المصرية، أمس الأربعاء، إنها أطلقت النار فرحاً بزواج ابنتها، لأنها أول فرحتها، حسب تعبيرها، منوهةً بأنها تصرفت تصرفاً غير لائق يستدعي الاعتذار على الهواء لشعب مصر وجميع المسؤولين.

وقالت نوسيلة إن “الاعتذار من شيم الرجال”، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون فوق الجميع.

وكررت اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها من “الفلاحين” وسعادتها بعرس ابنتها الأولى، مؤكدة أن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية.