المغرب..التحقيق مع دنيا بطمة لتورطها في فضح وابتزاز الفنانين

استدعت الشرطة المغربية، الفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع “إنستغرام”.

ويتعلق الأمر بحساب “حمزة مون بيبي” الذي زعزع الوسط الفني وتحوّل إلى قضيّة رأي عام، بسبب نشاطه المشبوه ومنشوراته المثيرة للجدل ونشره فضائح وأسرار عدد من المشاهير في مجال الغناء و التمثيل والإعلام، وحتّى الشخصيات الشهيرة في المجتمع المغربي، قبل أن يتم غلقه من طرف السلطات وإيقاف عناصره الذين اعترفوا بعد التحقيق معهم، بوقوف الفنانة دنيا بطمة خلف هذا الحساب وتسييره لمصالح شخصية وتصفية حسابات.

وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن استدعاء دنيا بطمة، جاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على حساب “حمزة مون بيبي”، حيث طالب بالاستماع إليها، لأن عددا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

ولم يصدر عن المغنية المعروفة بتصريحاتها النارية وبنشاطها المتواصل على صفحتها بموقع “إنستغرام” وتفاعلها مع الجمهور كل ما يحدث في الساحة الفنيّة، وكذلك خلافاتها مع عدد من الفنانين أي تأكيد أو نفي بهذا الخصوص، حيث يرجّح أن يتمّ الاستماع إلى أقوالها بعد عودتها للمغرب، إذ تتواجد خلال اليومين الماضيين في مدينة برشلونة الإسبانية لإحياء حفل زفاف خاص، وفي مصر.

وفي المقابل، نفى المنتج البحريني محمد الترك في مقطع فيديو سابق له علاقة زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بحساب الفضائح “حمزة مون بيبي” الذي تم توقيفه، واتهم وسائل إعلام مغربية بخلق الفتنة على غرار موقع “شوف تيفي”، مشيرا إلى أنه سيقاضي الموقع المذكور سلفا، لنشره أخبارا زائفة حول زوجته.