نوفمبر 03, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

المطربة العالمية كاتي بيري تتسلق أهرامات الجيزة في مصر

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فى :شؤون المرأة
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المطربة العالمية كاتي بيري تتسلق أهرامات الجيزة في مصر

نشرت المطربة العالمية، كاتي بيري، صورا من زيارتها إلى أهرامات الجيزة في مصر مع صديقها البريطاني أورلاندو بلوم.
وشاركت المطربة الأمريكية صورا تظهر في إحداها وهي تتسلق أحد الأهرامات، بينما لفتت إلى “ريشة ماعت”، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

المصدر: وكالات

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