المطربة العالمية كاتي بيري تتسلق أهرامات الجيزة في مصر
نشرت المطربة العالمية، كاتي بيري، صورا من زيارتها إلى أهرامات الجيزة في مصر مع صديقها البريطاني أورلاندو بلوم.
وشاركت المطربة الأمريكية صورا تظهر في إحداها وهي تتسلق أحد الأهرامات، بينما لفتت إلى “ريشة ماعت”، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.
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Ancient Egyptians believed that when you pass on your heart had to be weighed. It had to be lighter than a feather to be qualified for the trip to the afterlife. My mother has called me feather since I was a little girl and I hope after all is said and done my heart is as light as one. This is 35.
المصدر: وكالات