المرأة الأكثر شعبية في العالم متفوقة على الملكة اليزابيث… فمن هي؟

حصدت السيّدة الأولى السابقة في الولايات المتحّدة الأميركية ميشيل أوباما لقب المرأة الأكثر شعبيةً في العالم متفوقة بهذا الإنجاز على الملكة إليزابيث وإنجلينا جولي وأوبرا وينفري، بحسب أحدث إحصاءات موقع “YouGov”، فيما حافظ رجل الأعمال بيل غيتس على مركزه الأول بالقائمة.



ميشيل أوباما

وكشف التقرير الذي أعدّته “YouGov”، وهي شركة عالمية للرأي العام والبيانات عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بمشاركة 42 ألف شخص في 41 دولة مختلفة، عن تراجع النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى المركز الثالث على حساب الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري التي حصلت على المركز الثاني في القائمة وتصدر ميشيل اوباما القائمة.



أنجيلينا جولي

حصدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية المركز الرابع، والممثلة البريطانية الشابة إيما واتسون المركز الخامس. في مقابل تفوّق ميشسل أوباما كان لافتاً المركز الـ 19 الذي حصدته ميلانيا ترامب، وهو المركز ما قبل الأخير.

تغيّر مراكز النساء الخمس الأولى في القائمة قابله ثباتاً في قائمة الرجال الخمسة الأوائل، حيث ظلّت الأسماء على حالها كما العام الماضي، إذ احتل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما المركز الثاني يليه الممثل جاكي شان في المركز الثالث وأعقبه الرئيس الصيني شي جين بينغ ورجل الأعمال جاك ما.