المذيعة سميرة أحمد تكسب قضية المساواة في الراتب ضد بي بي سي

بي بي سي/ فصلت محكمة العمل في لندن لصالح المذيعة، سميرة أحمد، في قضية رفعتها ضد بي بي سي لأنها كانت تتلقى راتبا أقل من زميل مذيع يقدم برنامجا شبيها ببرنامجها.

وتقدم سميرة برنامج “مرصد الأخبار” الذي يعنى بآراء المشاهدين في الأخبار التي تذيعها بي بي سي والقضايا التي تتناولها. أما زميلها جريمي فاين فيقدم برنامج “وجهات نظر”.

وقضت المحكمة أن العمل الذي تقوم به سميرة يعادل ما يقوم بها جيريمي فاين.

وقالت المذيعة إنها سعيدة “بانتهاء القضية”.

وأضافت: “لا أحد يريد أن يرفع قضية على المؤسسة التي يعمل بها”، مؤكدة أنها تحب العمل في بي بي سي.

وقالت بي بي سي إنها تريد “العمل مع سميرة من أجل اجتياز هذه المرحلة بطريقة إيجابية”.

وطالبت المذيعة في جلسة المحاكمة بفارق راتب وصل إلى 700 ألف جنيه استرليني، بينها وبين زميلها. أما بي بي سي فردت بأن جيريمي فاين كان يقوم “بمهمات مختلفة تماما”.

ولم يبين قرار المحكمة ما إذا كانت المذيعة ستحصل على المبلغ الذي طالبت به.

ولكن أعضاء المحكمة قضوا بالإجماع بأن المؤسسة لم تثبت أن الفارق في الراتب كان على أساس مادي، وأنه لا علاقة له بالتمييز على أساس الجنس.

وأكدت بي بي سي التزامها بمبدأ المساواة والمساواة في الراتب، قائلة “اعتقادنا كان دائما أن الفارق بين راتب سميرة أحمد وجيريمي فاين ليس مبنيا على أساس الجنس. فمذيع برنامج “وجهات نظر” كان دائما يتلقى راتبا أكبر من مذيع “مرصد الأخبار”.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين، ميشال ستانيستريت، إن سميرة اتخذت “قرارا شجاعا” باللجوء إلى المحكمة في قضيتها.



وتلقت المذيعة عبارات التهنئة والمساندة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكم من أسرة الإعلام ومن شخصيات عامة.

وقالت سميرة في جلسة المحاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني “لا أفهم كيف يكون راتبي كامرأة أقل من راتب جيريمي فاين كرجل، ونحن نقوم بعملين متشابهين ونقدم برنامجين متشابهين”.

وكان فاين من 2008 إلى 2018 يتلقى 3 آلاف جنيه استرليني عن كل حلقة من برنامجه “وجهات نظر”. أما سميرة فكان أجرها 440 جنيه استرليني عن كل حلقة من برنامج “مرصد الأخبارّ الذي يذاع على القناة الإخبارية وفي الفترة الصباحية أيضا.

وجاء في نص القرار أن “الفارق كبير، إذا كان جيريمي فاين يتلقى ست مرات راتب زميلته سميرة أحمد وهما يقومان بعمل متشابه”.

وقالت بي بي سي الفرق كبير بين البرامج الإخبارية مثل “مرصد الأخبار” والبرامج الترفيهية مثل “وجهات نظر”.

ولكن سميرة تقول إن الجهد الذي تقوم به في برنامجها أكبر من جهد جيريمي فاين في برنامجه، وإن تحضير برنامجها يحتاج إلى وقت أطول أيضا.