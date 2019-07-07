“المذيعة تحت الطاولة”..! فيديو

زلزال على الهواء.. والمذيعة تحت الطاولة

عندما ضرب الزلزال الأقوى في ربع قرن مساء الجمعة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، كانت مذيعة في قناة محلية تابعة لشبكة “سي بي أس” الأميركية في لوس أنجليس، تقدم نشرة الأخبار رفقة زميل لها.

سكان كاليفورنيا معتادون على الهزات الأرضية المتكررة، ولكن الأمر مختلف عندما تبلغ قوة الهزة أكثر من سبع درجات على مقياس ريختر بينما أنت قبالة المشاهدين على الهواء مباشرة.

وعندما بدأ استوديو الأخبار يهتز بقوة جراء الزلزال، بدا الاضطراب واضحا على ملامح المذيعة واضطرب صوتها، ثم ما لبثت أن طلبت من زميلها قطع النشرة للتوجه إلى تحت الطاولة بغرض الاحتماء.