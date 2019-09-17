اللولب يُخَفِّض خطر إصابة السيدات بسرطان المبيض

وجد باحثون أميركيون أن النساء اللاتي يستخدمن اللولب، سواء الهرموني أو غير الهرموني، بهدف تنظيم النسل قد يقل لديهن خطر الإصابة بمرض سرطان المبيض.

وقال الباحثون إن النتائج أظهرت لهم أن اللولب يمكن أن يُخَفِّض خطر إصابة السيدات بالمرض بنسبة تصل إلى 32 %، وهي النسبة التي يمكن أن تصلها المرأة سواء استعانت بلولب هرموني أو غير هرموني، حسبما تم الإعلان عنه بالدراسة.

وأضاف الباحثون الذين أجروا دراستهم بكلية الطب التابعة لجامعة كولورادو أنه بات يتعين على الأطباء مراعاة عامل خطر الإصابة بالسرطان حين يصفون اللولب وغيره من وسائل منع الحمل لمرضاهم من السيدات، وفقاً لما ذكرته صحيفة الديلي ميل.

ومن أبرز الأعراض الدالة على الإصابة بسرطان المبيض حدوث ألم مستمر بالبطن و/ أو انتفاخ، حرقة بالمعدة، كثرة التبول والشعور سريعاً بالشبع. فضلاً عن أن المرض يصيب في أغلب الحالات السيدات اللاتي تجاوزن سن ال 50 أو تجاوزن سن اليأس.

هذا وتشير تقديرات بحثية إلى أنه يتوقع إصابة أكثر من 22 ألف سيدة بسرطان المبيض خلال عام 2019، فضلاً عن توقع وفاة ما يقرب من 14 ألف سيدة نتيجة لذلك.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن دكتور ليندساي ويلر، الباحث الرئيسي بالدراسة وزميل الأورام النسائية لدى مركز بحوث السرطان التابع لجامعة كولورادو، قولها “نعلم أن سرطان المبيض هو أكثر سرطانات أمراض النساء فتكاً. وأي شيء يمكننا أن نفعله للحد من خطر الإصابة بهذا المرض هو أمر غاية في الأهمية بالفعل”.