مارس 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

الفنانة هاني: حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني

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فى :شؤون المرأة
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الفنانة هاني: حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني

 قالت الفنانة الكوردية هاني ان اوضاع الموسيقا الكوردية لا يعجبها، مشيرة الى ضرورة تطويرها وتغيير الاساليب القديمة.

وهاني مغنية وموسيقية كوردية تنحدر من مدينة سنة بشرق كوردستان (ايران) وهي من مواليد 1976 وتقيم في اوربا.

وقالت هاني لكوردستان 24 ان حال الموسيقا الكوردية لا يعجبني فمنذ ان وعيت وحتى الآن لم يحدث اي تغيير حقيقي في الموسيقا الكوردية، لم تحدث نقلة يمكن ان تحدث تغييرا نوعيا.

واضافت ان الموسيقا الكوردية لا تزال تعتمد على اساليب السبعينيات والثمانينيات، الحفاظ على التراث ليس بالالتزام بالطبل والمزمار ولا بد من السماح للشباب بتجربة اساليب جديدة.

 

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