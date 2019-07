الفنانة رنا الأبيض تبوح بسر تخاف منه معظم النساء!

View this post on Instagram

أجمل مافي التقدم في العمر أنه يجعلك تستصغر أموراً كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك … وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم …وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب 🤪😂💗💖💓🤪💋🌸 make up : @souhashreikysalon photographer : @ahmad_zamlout شكراً سيريتل مذوقين دايماً 🤗🥰💋❤️