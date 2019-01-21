الفنانة اللبنانية مليسا: حفلتي في أربيل كانت من أنجح حفلاتي

ولدت ميريام شهاب (مليسا) في العام 1982 بجنوب لبنان لأب لبناني وأم عراقية، وبدأت الغناء في العام 2006، وقد نشر الإعلام العربي أكبر عدد من الأخبار عنها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها.

زارت مليسا أربيل مؤخراً، وأقامت حفلاً خاصاً تعتبره من أنجح حفلاتها في العام 2018، وتقول إنها ستزور كوردستان من جديد في السنة الحالية، 2019. في ما يأتي أجوبة الفنانة اللبنانية مليسا على أسئلة شبكة رووداو الإعلامية:

رووداو: يشاع أنك عراقية ولست لبنانية، هل هذا صحيح؟

مليسا: أنا نصفي لبناني ونصفي عراقي. ولدت في جنوب لبنان لأم عراقية وأب لبناني، ولهذا أكن حباً كبيراً لأهلي في العراق.

رووداو: تنشر وسائل الإعلام أموراً تتعلق بحياتك الخاصة، أكثر من الأخبار المتعلقة بأعمالك الفنية، ما السبب؟

مليسا: هذا السؤال يجب أن تطرحه على الصحفيين، فهم يعرفون السبب أكثر مني.

رووداو: الأخبار التي تنشر عنك تتحدث عن علاقة عاطفية بينك وبين مدير أعمالك، جان صليبا، وأن تلك العلاقة كانت سبب انفصالك عن زوجك!

مليسا: نعم، هذا الموضوع يثار كثيراً، لكن لا أساس له وليس صحيحاً، كان جان مدير أعمالي وصديقاً عزيزاً، ولم تكن لي معه علاقات أخرى، هذه مجرد شائعات إعلامية.

رووداو: كانت لك مؤخراً زيارة إلى إقليم كوردستان، ماذا كان الغرض من تلك الزيارة؟

مليسا: كانت الزيارة لغرض إقامة حفلة خاصة في أربيل، وقد كانت حقاً من أكثر حفلاتي نجاحاً في العام 2018، لقد أسعدني جمهوري في أربيل كثيراً.

رووداو: هل تنوين القيام بزيارة أخرى لإقليم كوردستان مستقبلاً؟

مليسا: بالتأكيد، أنوي أن أزوره في العام 2019 مرة أخرى، وقد كان لنا حديث بهذا الخصوص، وهناك حديث عن عيد الحب وعن احتفالات شهر آذار، لكن لست متأكدة بعد.

رووداو: إلى جانب اللهجة اللبنانية، هل غنيت بلهجات عربية أخرى؟

مليسا: غنيت بأغلب اللهجات العربية، فأنا أغني باللهجات اللبنانية، المصرية، الخليجية والعراقية.

رووداو: كيف هي علاقاتك مع الفنانين الكورد؟

مليسا: تربطني صداقة قوية مع الملحن الكوردي (هَلْكَوت ظاهر) وقد كانت لنا لقاءات في لبنان وفي أربيل، وكانت لنا حفلة في رأس السنة بدبي مع الفنانة الكوردية (هيلي لوف) وقد نشأت بيننا صداقة من هناك.

رووداو: لم تنشري ألبومات جديدة بعد ألبوم (من مين خايف) في العام 2013، ما سبب ذلك؟

مليسا: إصدار ألبوم غنائي ليس بالعمل السهل، فهو بحاجة إلى الكثير من الوقت، والكثير من المال، أحب أن أعمل على إصدار ألبومات ونشرها، لكن علي أن أنتظر الفرصة المناسبة.

رووداو: لكن يقال إنك تجنين الكثير من العمل في مجال الإعلانات؟

مليسا: أعمل في مجال الإعلان، وما أكسبه من هذا العمل يختلف حسب نوع الإعلان، لكن لا علاقة لهذا بإصدار ألبومات غنائية لأن العمل على الألبوم مختلف عن العمل في مجال الإعلان.

رووداو: ما هي أحدث أعمالك الفنية؟

مليسا: نشرت مؤخراً أحدث فيديو كليب لي، والحمد لله حقق نجاحاً كبيراً واستقبله الجمهور استقبالاً رائعاً، وأعمل الآن على حفلات في الدول العربية. كما أننا نعمل مع المخرج اللبناني المعروف، فادي حداد، للاتفاق على إصدار أغنية جديدة، وقد عملت مع فادي من قبل وحققت أعمالنا النجاح.