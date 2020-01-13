العراقيات الاجمل في الشرق الاوسط

حصلت العراقيات على المركز الاول لاجمل نساء الشرق الاوسط في موقع رانكر الشهير، وذلك بعد فرز نتائج أكثر من 30 ألف صوت شارك في الترشيحات.

وبعد العراق جاء تصويت زوار الموقع لأجمل النساء الشرق الأوسط بالشكل التالي: لبنان في المركز الثاني، وإيران ثالثًا، وسوريا رابعًا، ثم تركيا، فالأردن ومصر، أفغانستان، قبرص، ثم الكويت عاشرا.

أمّا على مستوى دول العالم، فلقد احتلّت الدولة السلافية والاسكندنافية المراتب الأولى في التصويت لأجمل النساء، حيث جاءت روسيا في الموقع الأول، تليها أوكرانيا، ثم السويد والنرويج، لتحتلّ العراقيات المركز الخامس عالميًّا في قائمة أجمل نساء العالم.