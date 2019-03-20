العثور على جثة أرملة أبرز شعراء مصر مكبلة في ظروف غامضة

عثر سكان قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية المصرية، على جثة أرملة الشاعر المصري البارز محمد عفيفي مطر داخل منزلها.



وظهرت جثة “نفيسة محمد قنديل” 69 عاما مكبلة وعليها آثار إصابات في الرأس، ونقلت إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

ويعد الشاعر محمد عفيفي مطر من أبرز شعراء جيل الستينات في مصر، وقد تنوعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر، وفاز بجوائز عديدة منها جائزة سلطان العويس عام 1999، وولد عام 1935 وتوفي عام 2010.

المصدر: اليوم السابع