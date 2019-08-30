الطموح يقتل أسرع امرأة في العالم بشكل مروع

بالغت جيسي كومبز، البالغة من العمر 39 عاما، بطموحها التي سعت فيه لتحطيم رقمها القياسي السابق بالقيادة بسرعة 640 كم في الساعة عام 2013.

وأكد قائد شرطة مقاطعة هارني في ولاية أوريغون غرب الولايات المتحدة، مصرع المحترفة كومبز في صحراء ألفورد الأمريكية.

وبحسب مواقع متخصصة، تخطت كومبز سرعة 680 كيلومترا في الساعة لكن لم تتم المصادقة رسميا على هذا الإنجاز بسبب مشكلة ميكانيكية.

لذا كانت تطمح برقم أعلى، الا أن الموت خطفها قبل تحقيق ذلك، وباشرت الشرطة بإجراءات التحقيق في الحادث.

وانضمت كومبز إلى فريق النسر الأمريكي سوبرسونيك “سبيد تشالنجر” في أمريكا الشمالية كسائق في عام 2013. وكان هدفها قيادة السيارة التي صنعت من طائرة مقاتلة خرجت من الخدمة.